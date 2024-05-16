Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в декабре

Первый сезон «Игры в кальмара» стартовал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 млрд часов просмотра и достиг 111 млн аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.