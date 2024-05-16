Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет в декабре

Премьера продолжения популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» состоится в декабре 2024 года. Об этом Business Insider рассказал исполнитель главной роли Ли Чжон Чжэ.
Он не поделился подробностями сюжета, однако обозначил примерную дату выхода второго сезона. Ранее о том, что премьера новой части шоу запланирована на вторую половину 2024 года, говорил директор по контенту Netflix Тед Сарандос.
Помимо Ли Чжон Чжэ, к своим ролям вернутся Ли Бен Хон, Ви Ха Чжун и Кон Ю. Также на экране появятся Им Си Ван («Украденная личность»), Кан Ха Ныль («Молодые копы»), Пак Сон Хун («Торжество мести») и Ян Дон Гын («Якша: Суровые методы»).
Режиссером и исполнительным продюсером второго сезона вновь выступит Хван Дон Хек.
Первый сезон «Игры в кальмара» стартовал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 млрд часов просмотра и достиг 111 млн аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.