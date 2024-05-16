В новом фильме Джима Джармуша снялись Адам Драйвер, Том Уэйтс и Мейим Бьялик

Адам Драйвер («Патерсон»), Том Уэйтс («Кофе и сигареты»), Мейим Бьялик («Теория большого взрыва»), Шарлотта Рэмплинг («Дюна»), Индия Мур («Поза») и Лука Саббат («Повзрослевшие») вошли в актерский состав предстоящего фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», передает Variety.
Они появятся на экране вместе с Кейт Бланшетт и Вики Крипс, об участии которых стало известно ранее, после появления фотографий со съемочной площадки фильма.
Съемки картины недавно завершились в Париже, до этого ленту снимали в Дублине (Ирландия) и на северо-востоке США. Ожидается, что фильм будет завершен до конца 2024-го.
Картина представляет собой три отдельные истории, происходящие в разных странах и вращающиеся вокруг отношений между выросшими детьми и их отчужденными родителями. Действие первой части, «Отца», разворачивается на восточном побережье США, «Матери» — в Дублине, а «Сестры, брата» — в Париже.
«Отец, мать, сестра, брат» — это «комедия, пронизанная меланхолией» и «тщательным, спокойным, объективным и неосуждающим исследованием персонажей», следует из описания фильма.
Ранее создатель «Пса-призрака», «Мертвеца» и «Выживут только любовники» называл ленту своим самым личным фильмом и подчеркивал, что в ней будет сильная музыкальная составляющая.