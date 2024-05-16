В новом фильме Джима Джармуша снялись Адам Драйвер, Том Уэйтс и Мейим Бьялик

Картина представляет собой три отдельные истории, происходящие в разных странах и вращающиеся вокруг отношений между выросшими детьми и их отчужденными родителями. Действие первой части, «Отца», разворачивается на восточном побережье США, «Матери» — в Дублине, а «Сестры, брата» — в Париже.