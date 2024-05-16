Великобритания ужесточила контроль над индийскими специями из‑за обвинений в загрязнении пестицидами

Британский орган по надзору за продуктами питания усилил контроль над ввозимыми из Индии специями, сообщает Reuters. Новая Зеландия, США, Индия и Австралия на данный момент изучают проблему.
Под подозрение попали два самых популярных бренда Индии MDH и Everest. Их обвинили в высоком уровне содержания в их продукции окиси этилена — канцерогенного пестицида. Производители это отрицают.
«Здесь не разрешено использование оксида этилена, а для трав и специй установлены максимальные уровни остатков», — заявил заместитель директора по продовольственной политике Британского агентства по пищевым стандартам (FSA) Джеймс Купер.
Индия является крупнейшим экспортером, потребителем и производителем специй в мире. По данным сайта Observatory of Economic Complexity, в 2022 году Великобритания импортировала специй на 128 млн долларов, при этом на Индию пришлось почти 23 млн.
Приобрести продукцию Everest и MHD можно и в РФ. Местные регуляторы никаких объявлений не делали.