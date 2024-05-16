Джуди Денч раскритиковала предупреждения о шок-контенте в театрах

«Я понимаю, почему они существуют, и, наверное, это подготавливает людей к просмотру, но если вы настолько чувствительны, не ходите в театр, потому что вы можете быть сильно шокированы. Куда делась тяга к удивлению от того, что вы видите и понимаете все по-своему?» — продолжила она.