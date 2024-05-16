Джуди Денч раскритиковала предупреждения о шок-контенте в театрах

Актриса театра и кино Джуди Денч поделилась скептицизмом относительно предупреждений о шок-контенте в начале спектаклей. Об этом артистку спросили в интервью Radio Times Magazine.
«Они таким занимаются? Боже, думаю, перед постановками „Короля Лира“ и „Титом Андроником“ эти объявления должны быть очень длинными. Это действительно сейчас происходит?» — удивилась звезда «Координат „Скайфолл“».
«Я понимаю, почему они существуют, и, наверное, это подготавливает людей к просмотру, но если вы настолько чувствительны, не ходите в театр, потому что вы можете быть сильно шокированы. Куда делась тяга к удивлению от того, что вы видите и понимаете все по-своему?» — продолжила она.
«Зачем идти в театр, если вас предупредят обо всем, что будет происходить в спектакле? Разве весь смысл не в том, чтобы увидеть что‑то впечатляющее и удивляющее? Это как узнать, что в конце „Короля Лира“ все умирают. Мне бы не хотелось это знать заранее», — добавила актриса.
Ранее с критикой дисклеймеров о шокирующих сценах выступил еще один британский актер театра и кино Рейф Файнс, известный по роли Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере.
«Театр должен шокировать, волновать вас. Я не думаю, что вы должны быть готовы к тому, что вы увидите. Когда я был молод, у нас никогда не было таких предупреждений», — поделился он.