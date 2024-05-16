Умер художник Сергей Андрияка

Сегодня в 11:29
Фото: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Российский художник Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника.

По информации телеграм-канала Shot, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым живописец боролся последние годы.

Сергей Андрияка — народный художник РФ, один из самых известных мастеров акварельной живописи, член Российской академии художеств, основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Его работы висели в Кремле.

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