Наташа Лионн присоединилась к касту «Фантастической четверки»

Наташа Лионн, известная по сериалам «Покерфейс», «Жизнь матрешки» и «Оранжевый — хит сезона», снимется в новом фильме о «Фантастической четверке» кинематографической вселенной Marvel, передает Variety.
Какую именно роль исполнит актриса, пока неизвестно. Она появится на экране вместе с Педро Паскалем («Одни из нас», «Мандалорец»), Ванессой Кирби («Наполеон», франшиза «Миссия невыполнима»), Джозефом Куинном («Очень странные дела») и Эбоном Моссом-Бахрахом («Медведь»). Они сыграют главные роли в картине.
Среди других участников актерского состава — Джулия Гарнер («Озарк»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем», «Сжечь после прочтения»).
Режиссером ленты выступит Мэтт Шекман, работавший над фильмом «На краю», а также над сериалами «В Филадельфии всегда солнечно», «Фарго», «Игра престолов» и «ВандаВижен». Сценарий напишут Джош Фридман, Джефф Каплан, Эрик Пирсон и Йен Спрингер. Съемки начнутся этим летом, а выход фильма запланирован на 25 июля 2025 года.
Проект станет первой экранизацией знаменитого комикса с момента приобретения Disney компании Fox в 2019 году. Ранее права на адаптацию принадлежали компании 20th Century Fox, выпустившей фильмы «Фантастическая четверка» в 2005 году и сиквел 2007 года «Вторжение серебряного серфера», а также неудачную перезагрузку 2015 года.