Наташа Лионн присоединилась к касту «Фантастической четверки»

Режиссером ленты выступит Мэтт Шекман, работавший над фильмом «На краю», а также над сериалами «В Филадельфии всегда солнечно», «Фарго», «Игра престолов» и «ВандаВижен». Сценарий напишут Джош Фридман, Джефф Каплан, Эрик Пирсон и Йен Спрингер. Съемки начнутся этим летом, а выход фильма запланирован на 25 июля 2025 года.