Премьер-министр Австралии хочет выселить арендатора из своего дома, а тот противится

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал конфликт со своим съемщиком жилья, который отказывается съезжать из дома в Сиднее. Чиновник хочет продать недвижимость, но пока что не может, передает Sky News.
Арендатор Джим Фланаган получил уведомление о необходимости съехать за три месяца до назначенного срока. Однако покидать место ему совсем не хотелось, поэтому он принялся сопротивляться и умолять Альбанезе передумать. Фланаган говорит, что выселение «убьет его, это сокрушительный удар».
Альбанезе настаивает на своем: продажа дома с тремя спальнями, купленного десять лет назад, должна быть осуществлена в связи с его женитьбой. «По его [Фланагана] собственным словам, я был более чем справедливым владельцем этой собственности», — сказал австралийский премьер-министр.
Фланаган прожил в этом доме четыре года со своей партнершей, которая за это время успела стать бывшей. Ранее вместе они владели колбасной фабрикой, пивоварней и рестораном. «Он жил в доме за арендную плату, которая составляла примерно половину рыночной стоимости. <…> Я имею право принимать решения в своей личной жизни, включая продажу собственности, которой я владею, потому что я хочу двигаться дальше в другом направлении», — рассказал Альбанезе.
По данным прессы, Альбанезе купил дом в 2015 году за 1,1 млн долларов, а сейчас постройка стоит уже 2 млн.
Два года назад Фланаган выкладывал видео с похвалой Альбанезе-арендодателя за то, что тот снизил арендную плату на 25% в начале пандемии, чтобы поддержать владельцев малого бизнеса в трудные времена. «Энтони Альбанезе на посту премьер-министра собирается улучшить ситуацию с доступностью жилья, потому что он уже сделал это для меня», — говорил арендатор.