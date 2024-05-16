Премьер-министр Австралии хочет выселить арендатора из своего дома, а тот противится

Фланаган прожил в этом доме четыре года со своей партнершей, которая за это время успела стать бывшей. Ранее вместе они владели колбасной фабрикой, пивоварней и рестораном. «Он жил в доме за арендную плату, которая составляла примерно половину рыночной стоимости. <…> Я имею право принимать решения в своей личной жизни, включая продажу собственности, которой я владею, потому что я хочу двигаться дальше в другом направлении», — рассказал Альбанезе.