Netflix продлил сериал «Задача трех тел» на второй сезон

Ранее Бениофф утверждал в интервью, что второй сезон «Задачи трех тел» будет еще лучше, чем первый. «Сюжет становится все более и более амбициозным, и во второй книге происходит огромный скачок. Так что я чувствую, что если мы доживем до второго сезона, то окажемся в хорошем положении», — говорил продюсер.