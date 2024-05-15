Netflix продлил сериал «Задача трех тел» на второй сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил научно-фантастический сериал «Задача трех тел» на второй сезон. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Экранизация трилогии писателя Лю Цысиня получит дополнительные эпизоды, которые позволят закончить шоу. Создатели сериала Дэвид Бениофф, Дэн Вайсс и Александер Ву пообещали зрителям «эпическое завершение».
«С того момента, как мы прочитали последнюю страницу великолепной трилогии Лю Цысиня, мы надеялись, что у нас получится показать аудитории конец вселенной», — признались шоураннеры.
Пока неизвестно, сколько именно серий или даже сезонов смогут выпустить создатели «Задачи трех тел». Ранее они заявляли, что планировали снять четыре сезона — именно столько авторам было нужно на киноадаптацию трех книг китайского писателя.
Помимо «Задачи трех тел», Бениоффф и Вайсс поработают над сериалом «Смерть от молнии». Недавно они продлили контракты с Netflix. Насколько дорогим получится этот проект, пока неясно.
Каждый эпизод «Задачи трех тел» обходится же более чем в 20 млн долларов без учета затрат на приобретение телевизионных прав на романы Лю Цысиня и маркетинг.
Ранее Бениофф утверждал в интервью, что второй сезон «Задачи трех тел» будет еще лучше, чем первый. «Сюжет становится все более и более амбициозным, и во второй книге происходит огромный скачок. Так что я чувствую, что если мы доживем до второго сезона, то окажемся в хорошем положении», — говорил продюсер.