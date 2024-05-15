Королева Камилла пообещала больше не покупать одежду с натуральным мехом

Королева Великобритании Камилла пообещала больше не покупать одежду с натуральным мехом. Об этом написал Independent со ссылкой на Букингемский дворец.
Представители королевской семьи отправили письмо к организации Peta, занимающейся защитой животных. В нем они сообщили, что королева откажется от предметов с мехом.
«Для британской монархии правильно отражать британские ценности, признавая, что меху нет места в нашем обществе», — прокомментировали в организации.
Впрочем, королева Камилла не исключила, что в будущем наденет уже принадлежащие ей меховые вещи. Так ранее поступала Елизавета II: она в 2019 году отказалась от покупки новых вещей, но сохранила в своем гардеробе старые.
Ранее актер и писатель Стивен Фрай призвал королевскую гвардию прекратить использовать настоящий медвежий мех для знаменитых шапок. «Традиция никогда не может быть оправданием для жестокости», — заявил тогда он.
В Букингемском дворце на призыв ответили заявлением, что шапки гвардейцев изготовляют из меха, приобретенного в результате «законной и лицензированной охоты».