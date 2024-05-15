Ирландский актер Пирс Броснан, звезда фильмов «Золотой глаз» и «Пик Данте», сыграет главную роль в фильме собственного сына Шона Броснана. Картина будет называться «Земля волков» («Wolfland»), сообщил Variety.
Лента станет второй в фильмографии Шона Броснана. Он напишет ее сценарий совместно с Мэттом Д’Элиа. Продюсерами проекта выступят Маркус Уоррен из Light Sound Frequency и Кристиан Мур из The Consortium.
Будущий фильм описывается как «эпическая одиссея», рассказывающая о подростке, чья сестра подверглась нападению. После него девочка стала показывать признаки трансформации, из‑за чего герою приходится покинуть свою деревню в поисках легендарного охотника на оборотня. Он, как считается, может спасти девочку.
Синопсис ленты раскрывает, что подростку удастся найти охотника по имени Девлин. Тот окажется совсем не в настроении помогать парню, но все же согласится за хорошую плату. Охота на призрачного монстра окажется для героев смертельно опасной.
«Я очень рад работать с Пирсом над фильмом, который призван переосмыслить поджанр об оборотнях. С помощью потрясающих специалистов по спецэффектам из Imaginarium мы создадим сцену перевоплощения в оборотня, которая будет соперничать с культовыми сценами из „Американского оборотня в Лондоне“».