Пирс Броснан сыграет в фильме собственного сына — триллере «Земля волков»

Вчера в 23:18
Кадр: TAustralia/YouTube

Ирландский актер Пирс Броснан, звезда фильмов «Золотой глаз» и «Пик Данте», сыграет главную роль в фильме собственного сына Шона Броснана. Картина будет называться «Земля волков» («Wolfland»), сообщил Variety.

Лента станет второй в фильмографии Шона Броснана. Он напишет ее сценарий совместно с Мэттом Д’Элиа. Продюсерами проекта выступят Маркус Уоррен из Light Sound Frequency и Кристиан Мур из The Consortium.

Будущий фильм описывается как «эпическая одиссея», рассказывающая о подростке, чья сестра подверглась нападению. После него девочка стала показывать признаки трансформации, из‑за чего герою приходится покинуть свою деревню в поисках легендарного охотника на оборотня. Он, как считается, может спасти девочку.

Синопсис ленты раскрывает, что подростку удастся найти охотника по имени Девлин. Тот окажется совсем не в настроении помогать парню, но все же согласится за хорошую плату. Охота на призрачного монстра окажется для героев смертельно опасной.

«Я очень рад работать с Пирсом над фильмом, который призван переосмыслить поджанр об оборотнях. С помощью потрясающих специалистов по спецэффектам из Imaginarium мы создадим сцену перевоплощения в оборотня, которая будет соперничать с культовыми сценами из „Американского оборотня в Лондоне“».

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