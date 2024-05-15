«Я очень рад работать с Пирсом над фильмом, который призван переосмыслить поджанр об оборотнях. С помощью потрясающих специалистов по спецэффектам из Imaginarium мы создадим сцену перевоплощения в оборотня, которая будет соперничать с культовыми сценами из „Американского оборотня в Лондоне“».