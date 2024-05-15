Google создала функцию, моментально блокирующую телефон при краже

Google на своей конференции разработчиков I/O 2024 анонсировала новую функцию для Android под названием Theft Detection Lock. Ее создали на случай, если у пользователя украли телефон, а он остался разблокированным.
Как пишет TechCrunch, функция работает на базе искусственного интеллекта. Google объяснил: «Если обнаруживается характерное движение, связанное с кражей, экран вашего телефона быстро блокируется, что не позволяет ворам легко получить доступ к вашим данным». Одним из примеров такого триггера станет резкое и быстрое движение в противоположном направлении.
В будущем обновлении также появится функция, которая усложнит ворам удаленный сброс настроек устройства. «Благодаря этому обновлению, если вор принудительно перезагрузит украденное устройство, он не сможет настроить его снова, не зная вашего устройства или учетных данных Google», — пояснили разработчики Google. Таким образом украденный телефон станет «непригоден для продажи» и «снизит стимул для кражи телефона».