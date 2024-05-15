Google создала функцию, моментально блокирующую телефон при краже

В будущем обновлении также появится функция, которая усложнит ворам удаленный сброс настроек устройства. «Благодаря этому обновлению, если вор принудительно перезагрузит украденное устройство, он не сможет настроить его снова, не зная вашего устройства или учетных данных Google», — пояснили разработчики Google. Таким образом украденный телефон станет «непригоден для продажи» и «снизит стимул для кражи телефона».