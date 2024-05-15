Мерил Стрип считает, что мужчинам редко удается увидеть себя в женских персонажах, но это проходит

Мужчинам редко удается увидеть себя в женских персонажах кино, считает Мерил Стрип. Однако, по ее мнению, это проходит в ногу с тем, как у женщин появляется все больше карьерных возможностей.
Стрип дала интервью после получения почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, сообщает The Guardian. Актриса вспомнила, как после выхода на экраны комедийной драмы «Дьявол носит Prada», где она сыграла начальницу Миранду Пристли, к ней подходили мужчины и делились своими ощущениями от этой роли.
«Было несколько мужчин, которые говорили мне: „Я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что значит быть тем, кто принимает решения. И никто тебя не понимает“», — рассказала Стрип. По ее мнению, гендерный разрыв в оплате труда в Голливуде связан не только деньгами, но и с этим обстоятельством — трудностями в восприятии зрителями и продюсерами мужского пола своего опыта через женских персонажей.
«Кино — это проекция мечтаний людей, и даже у руководителей есть мечты. Они живут своей фантазией. До того, как в студиях появились женщины на решающих позициях, мужчинам было очень трудно увидеть себя в главной героине», — сказала Стрип. Хотя при этом, призналась актриса, она могла увидеть себя в героях Роберта Де Ниро и Кристофера Уокен из «Охотника на оленей», где она тоже снялась.
Стрип считает, что ситуация быстро меняется по мере того, как женщины занимают все больше руководящих должностей. «Самые большие звезды в мире сейчас — женщины, хотя Том Круз, вероятно, слишком усердствует. Так много женщин производят продукцию для самих себя, и я так трепещу перед ними», — сказала она.
В 2015 году Стрип написала некоторым членам Конгресса США с призывом поддержать закон о равной оплате труда. Опираясь на данные по фильмам за период с 1980-й по 2015 год, экономисты из Университета Хаддерсфилда обнаружили, что голливудские звезды-мужчины зарабатывали на 1,1 млн долларов больше за фильм, чем их коллеги-женщины с таким же вкладом.