Мерил Стрип считает, что мужчинам редко удается увидеть себя в женских персонажах, но это проходит

«Кино — это проекция мечтаний людей, и даже у руководителей есть мечты. Они живут своей фантазией. До того, как в студиях появились женщины на решающих позициях, мужчинам было очень трудно увидеть себя в главной героине», — сказала Стрип. Хотя при этом, призналась актриса, она могла увидеть себя в героях Роберта Де Ниро и Кристофера Уокен из «Охотника на оленей», где она тоже снялась.