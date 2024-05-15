Кира Найтли снимется в фильме «Девушка из каюты № 10» по роману Рут Уэйр

Сегодня в 22:04
Кадр: Conan O'Brien/YouTube

Американская актриса Кира Найтли, известная по фильмам «Игра в имитацию» и «Искупление», снимется в экранизации романа Рут Уэйр «Девушка из каюты № 10». Об этом сообщил Collider.

Найтли сыграет писательницу, которая становится свидетельницей убийства во время путешествия на роскошной яхте Aurora Borealis. Женщина пытается рассказать о случившемся преступлении, но ей никто не верит. Тогда она решает доказать правду.

Картину поставит режиссер Саймон Стоун, ранее снявший ленты «Дочь» и «Раскопки». Сценарий фильма написали Джо Шрапнель и Анна Уотерхаус, работавшие также над «Ребеккой» и «Опасной ролью Джин Сиберг».

«Девушку из каюты № 10» выпустит стриминговый сервис Netflix. Продюсерами проекта выступят Дебра Хайворд («Обратно во мрак») и Илда Диффли («Миссис Харрис едет в Париж»). Когда состоится релиз фильма, пока неясно.

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