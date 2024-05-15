Airbus создал полусамолет-полувертолет

Airbus Helicopters представила свою экспериментальную разработку — гибрид самолета и вертолета под названием Racer. Ее стоимость оценивается в 200 млн евро, сообщает Reuters.
Racer сочетает традиционные лопасти несущего винта и два пропеллера, обращенные вперед. Конструкция летательного аппарата позволяет сохранять стабильность и скорость, сокращая время реагирования при экстренных ситуациях.
«Есть миссии, в которых жизненно важен максимально быстрый доступ куда‑либо. Мы часто называем это „золотым часом“», — сказал гендиректор Airbus Helicopters Бруно Эвен. Он имел в виду промежуток времени, которое является наиболее важным для оказания медицинской помощи.
Пока что собран один экземпляр Racer — демонстрационный. Подобные летательный аппараты также могут собираться для военных.