Airbus создал полусамолет-полувертолет

Сегодня в 20:55
Фото: Airbus Helicopters/YouTube

Airbus Helicopters представила свою экспериментальную разработку — гибрид самолета и вертолета под названием Racer. Ее стоимость оценивается в 200 млн евро, сообщает Reuters.

Racer сочетает традиционные лопасти несущего винта и два пропеллера, обращенные вперед. Конструкция летательного аппарата позволяет сохранять стабильность и скорость, сокращая время реагирования при экстренных ситуациях.

«Есть миссии, в которых жизненно важен максимально быстрый доступ куда‑либо. Мы часто называем это „золотым часом“», — сказал гендиректор Airbus Helicopters Бруно Эвен. Он имел в виду промежуток времени, которое является наиболее важным для оказания медицинской помощи.

Пока что собран один экземпляр Racer — демонстрационный. Подобные летательный аппараты также могут собираться для военных.

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