Airbus создал полусамолет-полувертолет

«Есть миссии, в которых жизненно важен максимально быстрый доступ куда‑либо. Мы часто называем это „золотым часом“», — сказал гендиректор Airbus Helicopters Бруно Эвен. Он имел в виду промежуток времени, которое является наиболее важным для оказания медицинской помощи.