В США женщине отказали в аборте, хотя у ее плода не было костей черепа

Сесил провели еще одну срочную операцию. В ходе нее женщине удалили правый яичник и фаллопиеву трубу. После этого Брианна столкнулась с тем, что не может забеременеть. Она винит в этом законы Теннеси, не разрешившие ей сделать аборт в родном штате.