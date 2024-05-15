Вышел первый трейлер мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер фильма «Злая» — экранизации бродвейского мюзикла по мотивам романа Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой Ведьмы Запада».
Главные роли в картине исполнили Ариана Гранде («Виктория-победительница», «Королевы крика») и Синтия Эриво («Пиноккио», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»). Они сыграли двух волшебниц, встретившихся в магическом университете.
Девушки, несмотря на их различия, стали соседками по комнате и подругами. Вскоре одну из юных ведьм пригласили на встречу с великим волшебником Оз. На ней она узнала шокирующую правду: волшебник не обладает магией.
«Поэтому-то мне и нужна ты», — говорит он в трейлере героине, которой суждено стать знаменитой злодейкой, против которой объединится вся страна. «Волшебник должен бояться меня», — заявляет она в финале ролика.
Премьера «Злой» в кинотеатрах состоится 24 ноября. Режиссером фильма выступил Джон М.Чу, автор «Безумно богатых азиатов» и «Шага вперед-2». В актерский состав мюзикла вошли Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Джефф Голдблум («Отель „Гранд Будапешт“», «Мир Юрского периода-2»).