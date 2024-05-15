Что известно о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо

В среду, 15 мая, после заседания правительства в Гандлове на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Очевидцы слышали четыре-пять выстрелов, сообщила газета Plus jeden den. Нападавшего задержали.
По информации издания, политик получил ранения в конечность, грудь и живот. Фицо отправили в больницу в Банска-Бистрице на вертолете в очень тяжелом состоянии.
Сообщалось, что в больнице состояние Фицо стабилизировалось и он пришел в сознание, однако позже у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости, он находится в операционной.
Как выяснили местные СМИ, покушение совершил 71-летний мужчина из города Левице в западной Словакии. Позже изданиям удалось уточнить его личность. Нападавшим оказался писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
Издание Aktuality рассказало, что Цинтула работал в частной охранной компании, а в 2016 году стал жертвой нападения в торговом центре в Левице. По словам сына подозреваемого, он законно владел оружием. Сын отверг ранее появившуюся информацию о том, что его отец лечился в психиатрической лечебнице.
Президент Словакии Зузана Чапутова пожелала Фицо «много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения».
Лидеры европейских стран решительно осудили нападение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что покушение «подрывает европейскую дипломатию». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил шок в связи с «чудовищным нападением».
Также с осуждением произошедшего выступили генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Позднее к ним присоединились российские послы в Словакии.
Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии, в которой назвал покушение на Фицо «чудовищным преступлением», а самого премьера — мужественным и сильным духом человеком.
Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его партии «Курс — социальная демократия». Премьер неоднократно выступал за прекращение помощи Украине. «Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата», — заявил он.