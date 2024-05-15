Что известно о покушении на премьера Словакии Роберта Фицо

Издание Aktuality рассказало, что Цинтула работал в частной охранной компании, а в 2016 году стал жертвой нападения в торговом центре в Левице. По словам сына подозреваемого, он законно владел оружием. Сын отверг ранее появившуюся информацию о том, что его отец лечился в психиатрической лечебнице.