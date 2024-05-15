Фокусника Дэвида Копперфилда обвинили в сексуализированных преступлениях против 16 женщин

Американского иллюзиониста Дэвида Копперфилда обвинили в неподобающем поведении и домогательствах в адрес 16 женщин. Об этом написал The Guardian.
По информации издания, более половины женщин утверждают, что были несовершеннолетними на момент инцидентов с Копперфилдом. Некоторые девушки заявили, что им было по 15 лет.
В обвинениях в адрес фокусника утверждается, что тот намеренно «накачал наркотиками» трех женщин перед тем, как вступить с ними в сексуальный контакт. Девушки при этом находились в таком состоянии, что не могли дать согласия на близость.
Женщины заявили The Guardian, что решились рассказать о своем опыте общения с Копперфилдом только после распространения движения #MeToo. Они подчеркнули, что познакомились с Копперфилдом из‑за его известности как успешного артиста.
Предполагаемые преступления иллюзиониста произошли с конца 1980-х годов по 2014 год. Сам Копперфилд категорически отрицает свою вину.
Его адвокаты подчеркнули, что он «никогда ни с кем не вел себя неподобающе, тем более с несовершеннолетними». Юристы добавили, что правдивое изображение Копперфилда включало бы упоминания его «доброты, застенчивости и уважительного отношения к мужчинам и женщинам».
Фокусник, как отметили его защитники, сам выступает сторонником движения #MeToo и призывает женщин рассказывать свои истории о насилии. При этом сам Копперфилд, по словам адвокатов, якобы неоднократно сталкивался с ложными обвинениями.
В прошлом иллюзиониста уже обвиняли в сексуализированных преступлениях. В 2018 году женщина по имени Бриттни Льюис заявила, что Копперфилд опоил ее и изнасиловал в 1988 году. Льюис тогда было 17 лет и она работала моделью.
Теперь же еще одна женщина утверждает, что попала в такую же ситуацию, как и Льюис, но в 1993 году. Адвокаты Копперфилда в ответ подчеркнули, что наркотики «не являются частью его мира».
Еще четыре девушки заявили, что Копперфилд воспользовался их юностью и вынудил их прикасаться к нему сексуальным образом во время представлений на сцене. Сам иллюзионист, как утверждается, дотрагивался до груди по меньшей мере одного подростка, это видели родственники на тот момент 15-летней девочки.
38-летняя Фаллон Торнтон поделилась, что подобный случай произошел с ней в 2014 году. Тогда Копперфилд во время выступления позвал женщину на сцену и, как утверждает Торнтон, сжал ее грудь. Девушка обратилась в полицию, но там не восприняли ее историю всерьез. В полиции это объяснили недостаточными доказательствами.
Также несколько девушек рассказали The Guardian, что Копперфилд обещал помочь им с их карьерой в качестве моделей или артисток. Он сблизился с девушками и их семьями. Одна из собеседниц издания заявила, что Копперфилд дарил ей подарки и часто звонил ей, когда она была еще подростком. Когда девушке исполнилось 18 лет, она согласилась на секс с фокусником. Юристы Копперфилда прокомментировали, что эти отношения длились около четырех лет, начались после совершеннолетия девушки и не могут быть восприняты как груминг.