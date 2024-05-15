Фокусника Дэвида Копперфилда обвинили в сексуализированных преступлениях против 16 женщин

Также несколько девушек рассказали The Guardian, что Копперфилд обещал помочь им с их карьерой в качестве моделей или артисток. Он сблизился с девушками и их семьями. Одна из собеседниц издания заявила, что Копперфилд дарил ей подарки и часто звонил ей, когда она была еще подростком. Когда девушке исполнилось 18 лет, она согласилась на секс с фокусником. Юристы Копперфилда прокомментировали, что эти отношения длились около четырех лет, начались после совершеннолетия девушки и не могут быть восприняты как груминг.