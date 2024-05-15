У приквела «Дюны» появился тизер

HBO Max поделился первым тизером сериала «Дюна: Пророчество». Премьера шоу из шести эпизодов запланирована на осень.
Сюжет «Пророчества» по вселенной «Дюны» разворачивается за 10 000 лет до восхождения к власти Пола Атрейдеса. Сериал вдохновлен романом сына Фрэнка Герберта Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны».
В книжном оригинале рассказывается о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают могущественную организацию, известную как Бене Гессерит.
Max заказал приквел «Дюны» еще пять лет назад. За это время создатели столкнулись с заменами актеров и забастовками в Голливуде.
В «Пророчестве» снялись Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мей, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хьюстон, Хлоя Ли и другие актеры. Сценаристка Элисон Шапкер выступила в качестве шоураннера и исполнительного продюсера сериала.