Фильм «Мортал Комбат-2» выйдет в 2025 году

У «Мортал Комбат-2» официально появилась дата релиза. Warner Bros. объявила, что сиквел выйдет 24 октября 2025 года.
Режиссером продолжения, как и первого фильма, станет Саймон МакКуойд. Кресло сценариста займет Джереми Слейтер, который работал над сериалом «Лунный рыцарь».
Помимо героев из первого фильма, в сиквеле появятся новые персонажи — Джонни Кейдж (Карл Урбан) и Китана (Аделина Рудольф).
О том, что Warner Bros. снимет вторую часть «Мортал Комбат», стало известно еще в 2022 году. Тогда же появились слухи, что Урбан сыграет Джонни Кейджа.
«Мортал Комбат» вышел в 2021 году в кинотеатрах и на HBO Max. Тогда фильм стал одним из самых популярных релизов на стриминге. В центре сюжета фильма — Саб-Зиро. Его главная цель победить бойца ММА Коула Янга с родинкой в виде дракона. По словам Сони Блейд, это не просто родинка, а приглашение на турнир с сильнейшими противниками Земного Царства и Внешнего Мира.