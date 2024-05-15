Фильм «Мортал Комбат-2» выйдет в 2025 году

«Мортал Комбат» вышел в 2021 году в кинотеатрах и на HBO Max. Тогда фильм стал одним из самых популярных релизов на стриминге. В центре сюжета фильма — Саб-Зиро. Его главная цель победить бойца ММА Коула Янга с родинкой в виде дракона. По словам Сони Блейд, это не просто родинка, а приглашение на турнир с сильнейшими противниками Земного Царства и Внешнего Мира.