Dyson выпустил умную швабру для влажной уборки за 700 долларов

В конструкции швабры есть резервуары для чистой и грязной воды, которые смачивают два вращающихся в противоположных направлениях впитывающих валика из микрофибры с плотностью 64,8 тыс. волокон на квадратный сантиметр. Устройство справится как с твердыми, так и жидкими загрязнениями на полу, обещает производитель.