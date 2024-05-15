Dyson выпустил умную швабру для влажной уборки за 700 долларов

Сегодня в 15:55
Фото: Dyson/YouTube

Dyson представил специальный очиститель для влажных полов WashG1. Умная швабра поступит в продажу осенью по цене 700 долларов.

В конструкции швабры есть резервуары для чистой и грязной воды, которые смачивают два вращающихся в противоположных направлениях впитывающих валика из микрофибры с плотностью 64,8 тыс. волокон на квадратный сантиметр. Устройство справится как с твердыми, так и жидкими загрязнениями на полу, обещает производитель.

Раскрутить ролики можно на три скорости — зависит от того, насколько тщательная требуется уборка. Чистая вода из 800-миллилитрового бака подается на чистящие ролики, а вытяжное устройство отбирает грязную воду в другой резервуар того же объема.

Швабра имеет щетку, которая прочесывает влажные волокна и удаляет твердые частицы в съемный поддон для мусора. Их можно очистить, не прикасаясь к грязи, уверяет Dyson. За один раз с WashG1 можно помыть пол площадью до 288 квадратных метров.

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