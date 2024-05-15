Создатель «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» начал съемки нового сериала

Шоураннер «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Винс Гиллиган начал съемки нового проекта в Нью-Мексико. Об этом сообщает местный канал CBS4.
Подробности сюжета пока держатся в тайне. Уточняется, что главную роль в сериале исполнит Риа Сихорн, известная по роли Ким Векслер в «Лучше звоните Солу».
По данным департамента кино Нью-Мексико, в съемочную группу войдут около 500 человек, 100 актеров, а также 800 местных жителей в качестве массовки.
Журналистам Гиллиган рассказал, что мог бы начать съемки в любом штате Америки, однако решил вернуться в Альбукерке, где уже происходило действие двух его самых популярных проектов.
«Я возвращаюсь в Землю очарования (такое прозвище носит штат. — Прим. ред.) ради прекрасных кинематографичных пейзажей и продолжу работу с лучшей съемочной группой. Они отлично делают свое дело уже семнадцать лет, так что зачем чинить то, что не сломано», — отметил продюсер.
В одном из интервью год назад Гиллиган рассказывал, что вместе с Apple TV+ готовит научно-фантастический проект, непохожий на криминальную историю Уолтера Уайта и Сола Гудмана. Стриминговый сервис пока заказал два сезона проекта.
«Я бы назвал это легкой научной фантастикой. Здесь нет преступлений и метамфетамина. Это будет весело и по-новому. В первом эпизоде его мир — наш современный мир — резко поменяется. Надеюсь, последствия этого станут драмой на много-много серий», — делился постановщик. Он также отмечал, что персонаж Сихорн не будет похож на Ким Векслер.