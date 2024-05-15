Создатель «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» начал съемки нового сериала

«Я бы назвал это легкой научной фантастикой. Здесь нет преступлений и метамфетамина. Это будет весело и по-новому. В первом эпизоде его мир — наш современный мир — резко поменяется. Надеюсь, последствия этого станут драмой на много-много серий», — делился постановщик. Он также отмечал, что персонаж Сихорн не будет похож на Ким Векслер.