«Яндекс Маркет» представил собственный аутдор-бренд. В первую коллекцию вошли сапборды

«Яндекс Маркет» представил собственный аутдор-бренд Outstep. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе маркетплейса.
В первую коллекцию Outstep вошли сапборды в четырех размерах — для спокойных и активных прогулок по воде. Так, доски длиной 335 и 350 см оборудованы дополнительным уплотненным слоем для заплывов при быстром течении, для гребли и для каякинга.
К каждому сапборду в комплекте прилагаются насос с манометром, нетонущее трехсекционное весло, водонепроницаемый чехол для смартфона, гермомешок и рюкзак для переноски комплекта.
«Мы разрабатываем товары Outstep с расчетом на то, чтобы они помогали людям отключиться от городской суеты и настроиться на ритм природы. Поэтому для сапбордов наша команда выбрала шесть естественных оттенков, в которые окрашиваются вода и небо в течение дня.
Например, рассвет на острове Ольхон вдохновил нас на создание доски желто-оранжевой расцветки, а сумерки в Карелии — темно-синей», — отметила гендиректор собственных брендов «Яндекс Маркета» Мария Бриш.
В будущем аутдор-бренд планирует расширить ассортимент как для летнего сезона, так и для зимнего. В маркетплейсе отметили, что товары Outstep подойдут и для выезда на природу, и похода в горы. Ассортимент рассчитан на любителей и профессионалов.
Outstep — не первый бренд «Яндекса». Так, на «Маркете» можно найти городские велосипеды Raskat, компьютерную технику Lunnen, аксессуары для телефонов Commo и другое.