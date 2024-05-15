«Яндекс Маркет» представил собственный аутдор-бренд. В первую коллекцию вошли сапборды

«Мы разрабатываем товары Outstep с расчетом на то, чтобы они помогали людям отключиться от городской суеты и настроиться на ритм природы. Поэтому для сапбордов наша команда выбрала шесть естественных оттенков, в которые окрашиваются вода и небо в течение дня.