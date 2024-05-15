В Москве состоялась премьера психологического триллера Okko «Калимба»

На всех них надеты браслеты, которые бьют током в случае неповиновения. «Длительность опыта не больше 15 дней, и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы… А вот для чего именно ― полнейшая загадка», — гласит синопсис.