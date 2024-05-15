В Москве состоялась премьера психологического триллера Okko «Калимба»

14 мая в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера психологического триллера «Калимба». Релиз проекта в онлайн-кинотеатре состоится 16 мая.
Первый эпизод «Калимбы» показали в рамках конкурсной программы фестиваля Original+. Сериал получил три награды: за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук), по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля.
На премьере «Калимбу» представила его творческая команда во главе с режиссером Нурбеком Эгеном и артистами, среди которых Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Константин Плотников, Лиза Шакира, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова и другие.
Гостями показа стали Елена Летучая, Александр Цыпкин, Рената Пиотровски, Алла Сигалова, Тимур Родригез, Владимир Мишуков, Слава Копейкин, Мила Ершова, Ингрид Олеринская, Яна Кошкина, Марина Александрова, Зоя Яровицына, Даниил Воробьев, Денис Шведов, Карина Нигай, Анна Невская и другие.
«Калимба» рассказывает об ученом-психологе Мещерском, который в ходе эксперимента решает запереть в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков.
Так в одном месте оказываются бывший журналист, потерявший жену и оказавшийся по уши в долгах, наркодилер, красавчик, кинувший на деньги свою бывшую, своенравная девушка Наташа, ставшая виновницей ДТП, в котором пострадал крупный госслужащий, и другие герои.
На всех них надеты браслеты, которые бьют током в случае неповиновения. «Длительность опыта не больше 15 дней, и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы… А вот для чего именно ― полнейшая загадка», — гласит синопсис.