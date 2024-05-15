Трио едет в Голливуд в тизере четвертого сезона «Убийств в одном здании»

В поисках «горячего свежего трупа» для репортажа друзья попадают в квартиру Чарльза и обнаруживают, что Сазз мертва, а в окне, из которого она была застрелена, есть дырка от пули. «Где‑то здесь находится снайперское гнездо», — говорит Оливер в тизере.