Трио едет в Голливуд в тизере четвертого сезона «Убийств в одном здании»

Hulu показал тизер четвертого сезона сериала «Убийства в одном здании». Премьера продолжения состоится 27 августа.
В центре сюжета окажется убийство дублерши Чарльза-Хейдена Сэвиджа — Сазз Патаки. Действие новых приключений троицы будет происходить в Голливуде, когда одна из студий предлагает экранизировать их подкаст.
В поисках «горячего свежего трупа» для репортажа друзья попадают в квартиру Чарльза и обнаруживают, что Сазз мертва, а в окне, из которого она была застрелена, есть дырка от пули. «Где‑то здесь находится снайперское гнездо», — говорит Оливер в тизере.
Помимо Стива Мартина, Селены Гомес, Мартина Шорта и Джейн Линч, в четвертый сезон вернется Мерил Стрип. К сериалу также присоединились Ева Лонгория, Юджин Леви и Кумайл Нанджиани.
Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.
«Убийства в одном здании» повествуют о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайм. Их жизнь меняется, когда они узнают, что в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде происходит ужасная смерть. Они решают запустить собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.