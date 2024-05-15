Эминем опубликовал фейковый некролог Слима Шейди в детройтской газете

Эминем выпустил фейковый некролог Слима Шейди в одной из детройтских газет в преддверии выхода альбома «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)».
«Слим Шейди произвел неизгладимое впечатление», — гласит заголовок. «Поклонники никогда не забудут противоречивого рэпера», — говорится следом. В статье также была размещена фотография Эминема в полушубке и белой хоккейной маске.
Некролог начинается с того, что Эминем отдает дань уважения началу своей карьеры на «подпольной рэп-сцене середины и конца 1990-х годах».
«Впервые Шейди стал известен в 1999 году с дебютом своего игриво-насмешливого сингла „My Name Is“, который — наряду с уникальным видео, привлекающим внимание — открыл молодого артиста и его тексты широкой аудитории», — говорится в некрологе.
«Вскоре эта аудитория познакомилась с крайней мрачностью рэпера, и он повел миллионы поклонников музыки по пути, который прославлял явно нигилистическое мировоззрение. <…> Его сложное и мучительное существование подошло к концу. <…> Пусть он действительно обретет покой в загробной жизни, который не смог найти на земле».
Некролог вышел через несколько недель после того, как детройтский рэпер анонсировал свой грядущий 12-й альбом «The Death of Slim Shady (Coup de Grace)», релиз которого намечен на лето.
В опубликованном трейлере пластинки Эминем обсуждал смерть культового альтер эго артиста Слима Шейди: «Из‑за его сложных и часто критикуемых рифм у Слима Шейди было достаточно врагов».
Альтер эго рэпера Слим Шейди впервые появился на «Slim Shady EP» в 1997 году. Спустя два года вышел полноформатник «The Slim Shady LP». Персонаж брал на себя более агрессивные и злобные тексты хип-хоп-артиста, например, «Guilty Conscience», «’97 Bonnie & Clyde» и «Kill You».