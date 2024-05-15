Эминем опубликовал фейковый некролог Слима Шейди в детройтской газете

«Вскоре эта аудитория познакомилась с крайней мрачностью рэпера, и он повел миллионы поклонников музыки по пути, который прославлял явно нигилистическое мировоззрение. <…> Его сложное и мучительное существование подошло к концу. <…> Пусть он действительно обретет покой в загробной жизни, который не смог найти на земле».