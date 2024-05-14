Джерард Батлер намерен сыграть в комедийном экшн-триллере «Эмпайр-стейт»

По сюжету, одержимый жаждой мести военный подрядчик совершит нападение на Эмпайр-стейт-билдинг и захватит заложников. Спасать знаменитое здание и находящихся в нем людей придется пожарному по имени Ретт, в прошлом служившем в спецназе, и офицеру полиции Дэни.