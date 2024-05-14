Джерард Батлер намерен сыграть в комедийном экшн-триллере «Эмпайр-стейт»

Британский актер Джерард Батлер, известный по фильмам «300 спартанцев» и «Крушение», намерен сыграть в комедийном экшн-триллере «Эмпайр-стейт». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит Кристиан Гьюдгэст, снявший «Охоту на воров», в которой также снимался Батлер. Новый совместный проект кинематографистов расскажет об атаке на культовый нью-йоркский небоскреб.
По сюжету, одержимый жаждой мести военный подрядчик совершит нападение на Эмпайр-стейт-билдинг и захватит заложников. Спасать знаменитое здание и находящихся в нем людей придется пожарному по имени Ретт, в прошлом служившем в спецназе, и офицеру полиции Дэни.
Батлер обсуждает работу над ролью Ретта. Кто может исполнить роль Дэни, пока неизвестно. Продюсерами картины выступают Ален Сигел, Марк Бутан из MadRiver, Квирин Берг и Александр Янссен из Leonine.