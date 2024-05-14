Ричард Гир узнает о сыне после его смерти в трейлере драмы «Longing»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Longing», главную роль в котором исполнил Ричард Гир («Красотка», «Хатико: Самый верный друг»).
Актер сыграл мужчину, который узнал о том, что у него есть сын, когда тот погиб в автокатастрофе. После трагедии бывшая возлюбленная героя, наконец, призналась ему, что родила от него мальчика по имени Аллен.
После шокирующей новости герой отправляется в университет, где учился сын. Там он встречает его друзей, девушку и учительницу по имени Элис. В последнюю, как выясняет мужчина, молодой парень был безответно влюблен.
Вскоре персонаж Гира обнаруживает, что жизнь его сына была не так проста и благополучна, как кажется на первый взгляд. Аллен преследовал Элис, и женщина даже подала жалобу на студента.
«Он разрушал мою жизнь», — признается в трейлере Элис. В ответ безутешный отец, так никогда и не увидевший сына, защищает погибшего. «Он был чудесным мальчиком! Талантливым и любимым», — кричит он.
Какие еще секреты о сыне узнает герой Гира, станет известно в июне, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров и цифровых платформ. Премьера ленты в прокате запланирована на 7 июня.
В картине, помимо Гира, снялись Диана Крюгер («Джойка», «Марлоу», «Троя»), Томасо Санелли, Джессика Клемент, Марни Макпайл. Режиссером и сценаристом фильма выступил израильский режиссер Шаби Габизон («Трагедии Нины», «Тоска»).