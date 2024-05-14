Приквел «Блондинки в законе» расскажет о школьных годах Эль Вудс

Приквел культового фильма «Блондинка в законе», в котором сыграла главную роль Риз Уизерспун, расскажет о школьных годах центральной героини франшизы — Эль Вудс. Об этом сообщил Variety.
Сериал, который могут назвать «Эль», выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. Кто сыграет юную Вудс, пока не разглашается. Авторы шоу обещают, что оно расскажет, как Эль училась в старших классах.
«Мы узнаем о жизненном опыте, который сформировал ее и сделал той культовой молодой женщиной, которую мы узнали и полюбили в первом фильме „Блондинка в законе“», — заявили в логлайне проекта.
Звезда оригинального фильма Уизерспун призналась, что «не могла бы быть более взволнована» приквелом. «Что может быть лучше этого?!» — заявила актриса.
«Поклонники узнают, как Эль Вудс, будучи подростком, с ее ярко выраженной индивидуальностью и изобретательностью ориентировалась в мире — и делала это так, как только наша любимая Эль могла бы», — пояснила Уизерспун.
Артистка выступит одной из продюсеров сериала — его выпустит ее продакшн-компания Hello Sunshine совместно с Amazon MGM Studios. Шоураннером проекта выступит Лора Киттрелл. Над шоу также будут работать Лорен Нойштадтер, Лорен Кисилевски и Марк Платт.