Умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе Элис Манро

В канадской провинции Онтарио в возрасте 92 лет умерла писательница Элис Манро, лауреатка Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщило издание The Globe And Mail со ссылкой на родственников Манро.
По их словам, автор «Жизнь девочек и женщин» и «Пути любви» скончалась в доме престарелых после многолетней борьбы с деменцией. Болезнь развивалась у Манро на протяжении не менее десяти лет.
Манро родилась 10 июля 1931 года в Онтарио. Она начала писать еще в июности и опубликовала первый рассказ в 1950 году во время учебы в университетее. В 1968 году канадка выпустила первый сборник «Танец частливых теней».
Всего за свою карьеру Манро представила 14 книг. Также писательница публиковала рассказы в различных изданиях. В 2006 году ее произведение «Медведь перешел через гору» легло в основу фильма «Вдали от нее» Сары Полли.
В 2012 году Манро выпустила свою последнюю книгу «Дороже самой жизни». В 2013 году писательница удостоилась Нобелевской премии по литературе — ее автору вручили с формулировкой «мастеру современного рассказа».