Риз Уизерспун бросает вызов Уиллу Ферреллу в тизере «Вы сердечно приглашены»

На ютуб-канале Reese Witherspoon x Hello Sunshine опубликовали тизер комедии «Вы сердечно приглашены» («You’re Cordially Invited»), в которой снялись Риз Уизерспун («Блондинка в законе») и Уилл Феррелл («Эльф»).
Актеры сыграли двух людей, которые организуют свадьбы своих близких. По ошибке они бронируют для своих торжеств одно и то же место — и на одни и те же даты. В результате героям приходится делить роскошную виллу на острове.
Тизер показывает, что устроить на одной территории сразу два праздника окажется непростой задачей. Организаторы будут готовы буквально уничтожить друг друга — все ради счастья их невест. Они приходятся героям сестрой и любимой дочерью.
Комедия выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 30 января. В ней можно будет увидеть Джеральдин Висванатан («Чудотворцы»), Мередит Хагнер («Зависнуть в Палм-Спрингс»), Джимми Татро и Кейлу Монтерросо Мейя.
Режиссером и автором сценария к фильму выступил Николас Столлер, известный по проектам «Соседи. На тропе войны» и «В пролете». Оператором картины стал Джон Галесериан («Это все он», «Самый счастливый сезон», «Кокаиновый медведь»).