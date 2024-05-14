Тим Рот сыграет госсекретаря США Генри Киссинджера в фильме «Киссинджер захватывает Париж»

Британский актер Тим Рот, известный по сериалу «Обмани меня», сыграет госсекретаря США Генри Киссинджера в фильме «Киссинджер захватывает Париж». Об этом сообщил Deadline.
В картине также снимутся Робин Райт («Карточный домик»), Мэри-Луиз Паркер («Дурман»), Люси Хейл («Милые обманщицы»), Дэвид Кросс («Вечное сияние чистого разума»), Джимми О. Янг («Безумно богатые азиаты»), Роб Корддрай («Единорог») и Дилан Пенн («Фальшивомонетчик»).
Режиссером и сценаристом проекта выступит Джефф Стензлер, работавший над фильмами «Простите, ненавистники» и «Танец на могиле». Он также станет продюсером ленты наряду с Клодом Даль Фаррой и Брайаном Киди.
По словам создателей картины, она расскажет «самую реальный историю Генри Киссинджера — забытого в политике профессора Гарварда средего возраста, который в 1968 году приезжает в Париж в разгар студенческих протестов на заре сексуальной революции».
«Чувствуя прилив сил, он возглавляет мирные переговоры в Париже и меняет ход современного истории. Несколько недель спустя Генри возвращается в Америку вторым по влиятельности человеком в мире — и даже больше, удивительным образом ставшим международным секс-символом современной эпохи», — гласит синопсис.
Даль Фарра отметил, что Стензлер написал «невероятно смешной, но в то же время исторически значимый сценарий по мотивам истории, которая каким‑то образом оказалась нерасказанной на протяжении более чем 50 лет».