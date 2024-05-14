Умер журналист Максим Кононенко

Журналист Максим Кононенко скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на его супругу. Причина смерти пока неизвестна.
Кононенко был постоянным автором канала «Специально для RT», ранее работал одним из ведущих программы «Реальная политика» Глеба Павловского на НТВ. Выступал как автор интернет-портала Vladimir.vladimirovich.ru, а также вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM».
Максим Кононенко родился в городе Апатиты Мурманской области в 1971 году. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Учился в Литературном институте имени М.Горького. Работал главным редактором интернет-газеты «Дни.ру», музыкальным обозревателем «Газеты» и колумнистом газеты «Взгляд.ру».