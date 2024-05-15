МТС предложат безлимитный интернет и бонусы геймерам, играющим в Devil May Cry и Mobile Legends

Компания МТС заключила партнерство с онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Благодаря ему геймеры смогут улучшить свой игровой опыт, рассказали «Афише Daily» представители оператора.
В новом тарифе МТС, который запустят в мае, пользователи получат безлимитный интернет-трафик на игры. Они также смогут воспользоваться особыми бонусами внутри франшиз.
В частности, МТС откроют геймерам доступ к уникальным игровым предметам и промокодам. Также компания намерена проводить кибертурниры и разыгрывать среди клиентов мерч.
«Мобильный гейминг уже давно вышел за пределы простых логических пазлов. Это отдельная индустрия, которая предлагает множество смелых, оригинальных решений, а некоторые проекты становятся не просто популярными, а по-настоящему культовыми. Мы внимательно следим за развитием индустрии в России и хотим улучшать пользовательский опыт, разрабатывая для наших абонентов уникальные продукты, так как сегодня в стране насчитываются десятки миллионов мобильных геймеров», — заявил руководитель блога цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.
МТС намерены расширить перечень игр-партнеров. В данный момент компания ведет переговоры с тремя международными издателями игр.