МТС предложат безлимитный интернет и бонусы геймерам, играющим в Devil May Cry и Mobile Legends

Сегодня в 16:23
Фото: Rodion Kutsaiev/Unsplash

Компания МТС заключила партнерство с онлайн-играми Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang. Благодаря ему геймеры смогут улучшить свой игровой опыт, рассказали «Афише Daily» представители оператора.

В новом тарифе МТС, который запустят в мае, пользователи получат безлимитный интернет-трафик на игры. Они также смогут воспользоваться особыми бонусами внутри франшиз.

В частности, МТС откроют геймерам доступ к уникальным игровым предметам и промокодам. Также компания намерена проводить кибертурниры и разыгрывать среди клиентов мерч.

«Мобильный гейминг уже давно вышел за пределы простых логических пазлов. Это отдельная индустрия, которая предлагает множество смелых, оригинальных решений, а некоторые проекты становятся не просто популярными, а по-настоящему культовыми. Мы внимательно следим за развитием индустрии в России и хотим улучшать пользовательский опыт, разрабатывая для наших абонентов уникальные продукты, так как сегодня в стране насчитываются десятки миллионов мобильных геймеров», — заявил руководитель блога цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

МТС намерены расширить перечень игр-партнеров. В данный момент компания ведет переговоры с тремя международными издателями игр.

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