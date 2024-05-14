Режиссера Романа Полански оправдали по делу о клевете

Парижский суд оправдал режиссера Романа Полански по делу о клевете против актрисы Шарлотты Льюис. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Судьи пришли к выводу, что постановщик не злоупотребил свободой слова в интервью Paris Match в 2019 году, когда назвал обвинения Льюис в изнасиловании ложью.
В 2010 году на Каннском фестивале актриса сказала, что в 1983 году во время кастинга в доме Полански в Париже на нее было совершено нападение. В то время артистке было 16 лет.
В марте 2024 года на суде с Полански она заявила, что против нее устроили «клеветническую кампанию», которая «почти разрушила» ее жизнь. «Я бы предпочла ничего не говорить. Сегодня, если женщина придет и расскажет мне, что ее изнасиловали, и спросит, стоит ли ей об этом рассказать, я ей говорю: нет, подведите черту под всем этим, живите дальше», — прокомментировала Льюис.
Ранее с обвинениями в изнасиловании против автора «Ребенка Розмари», «Пианиста» и «Китайского квартала» выступали модель Саманта Геймер, актриса Ренате Лангер и художница Марианна Барнард. По их словам, все они в 1970-х были подвергнуты сексуализированному насилию со стороны Полански.