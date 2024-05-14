Режиссера Романа Полански оправдали по делу о клевете

В марте 2024 года на суде с Полански она заявила, что против нее устроили «клеветническую кампанию», которая «почти разрушила» ее жизнь. «Я бы предпочла ничего не говорить. Сегодня, если женщина придет и расскажет мне, что ее изнасиловали, и спросит, стоит ли ей об этом рассказать, я ей говорю: нет, подведите черту под всем этим, живите дальше», — прокомментировала Льюис.