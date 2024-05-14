В США женщина около года прожила под вывеской на крыше супермаркета

34-летнюю женщину обнаружили под вывеской работники, которые решили проверить состояние провода, ведущего на крышу. За время своего пребывания там она оборудовала пол и получила доступ к электричеству через розетку. К сети он подключила кофеварку, компьютер и принтер, а также установила мини-стол.