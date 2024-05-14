Дом из «Американской истории ужасов» выставили на продажу за 4,5 млн долларов

Дом в Новом Орлеане, который стал известен благодаря сериалу «Американская история ужасов», выставили на продажу. За него надеются выручить 4,5 млн долларов, сообщил портал Nola.
Украшенный колоннами особняк стал местом действия третьего сезона популярного хоррор-шоу. В нем располагалась Академия исключительных девушек мисс Робишо, в которой обучались юные ведьмы.
Жителям Нового Орлеана дом известен как особняк Бакнера. Он построен в 1856 году Генри Салливаном Бакнером. Проект дома с семью спальнями и семью ванными комнатами разработал архитектор Льюис И.Рейнольдс.
В здании расположены трехкомнатная гостиная, пристроенный чердак и внутренний дворик. Кроме того, поместье оснащено двумя подъездными дорожками и гаражом, в котором можно разметить два автомобиля.
Дом запомнился телезрителям, но его внутреннее убранство оказалось скрыто от их глаз. Для «Американской истории ужасов» использовали только внешний облик постройки.
В здании ранее находилась бизнес-школа. Однако в 1980-х годах дом выкупили, после чего он находился в частной собственности.