Николас Кейдж, Хизер Грэм и Стивен Дорфф снимутся в вестерне «The Gunslingers»

Николас Кейдж («Покидая Лас-Вегас», «Воздушная тюрьма», «Мэнди»), Хизер Грэм («Ночи в стиле буги», «Мальчишник в Вегасе») и Стивен Дорфф («Блэйд», «Настоящий детектив») вошли в актерский состав вестерна «The Gunslingers», передает Variety.
Также в картине примут участие Костас Мандилор (франшиза «Пила»), Скарлет Сталлоне («Король Талсы») и Рэндалл Батинкофф («Рука мертвеца»). Сценаристом и режиссером выступит Брайан Скиба, работавший над фильмами «Рождественское перемирие», «Второй», «Женский кошмар» и «Рука мертвеца».
События ленты развернутся в суровом городке под названием Редемпшен. В центре сюжета — стрелок Томас Келлер (Дорфф) и безумный гений Бен (Кейдж), которые под руководством духовного лидера Иерихона (Мандилор) стремятся к искуплению своих грехов. После жестокой драки с местной бандой Келлеру, вставшему на путь праведника, вновь приходится столкнуться со своим беспощадным прошлым.
Продюсированием ленты, которая на данный момент находится на стадии постпродакшена, займется сам Скиба вместе с Батинкоффом и Лори Лав, работавшей над предыдущими проектами режиссера.