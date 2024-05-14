Николас Кейдж, Хизер Грэм и Стивен Дорфф снимутся в вестерне «The Gunslingers»

События ленты развернутся в суровом городке под названием Редемпшен. В центре сюжета — стрелок Томас Келлер (Дорфф) и безумный гений Бен (Кейдж), которые под руководством духовного лидера Иерихона (Мандилор) стремятся к искуплению своих грехов. После жестокой драки с местной бандой Келлеру, вставшему на путь праведника, вновь приходится столкнуться со своим беспощадным прошлым.