Одичавшие кошки стали угрозой для редкого вида кубинских крокодилов

Кошек завезли в питомник Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm, чтобы защитить территорию от мышей, не применяя химикаты. Однако рацион из грызунов показался котам слишком скудным, и они решили разнообразить его крокодилятиной.
Головы и фрагменты хвостов крокодильчиков нашли сперва рядом с местом содержания молодняка, а затем и внутри вольеров. Определить виновников смогли благодаря клочкам шерсти на защитной сетке и следам на земле.
В октябре–ноябре 2022 года ферма подобным образом потеряла 145 детенышей Crocodylus rhombifer. По словам авторов публикации, это первый зарегистрированный случай истребления кубинских крокодилов одичавшими котами.
Установив подозреваемых, сотрудники поймали семерых аргессивных кошек и убрали их с территории. Спустя месяц после начала отлова истребление молодняка прекратилось.
По оценкам специалистов, в дикой природе осталось всего 3000 особей Crocodylus rhombifer. Кубинский питомник Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm — крупнейший в мире по разведению этого вида, ежегодно он выпускает около 500 молодых особей.