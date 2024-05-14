Шоу станет продолжением проекта «Наша Russia» с персонажами Сергея Светлакова. По сюжету учительница из Воронежа Снежана Денисовна ушла из школы и стала гадалкой, Славик столкнулся с проблемами взрослых, а Сергей Беляков из Таганрога все так же продолжает комментировать новости.