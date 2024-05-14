ТНТ показал тизер своего нового проекта под названием «Светлаков+». Его премьера состоится 24 мая.
Шоу станет продолжением проекта «Наша Russia» с персонажами Сергея Светлакова. По сюжету учительница из Воронежа Снежана Денисовна ушла из школы и стала гадалкой, Славик столкнулся с проблемами взрослых, а Сергей Беляков из Таганрога все так же продолжает комментировать новости.
В «Светлакове+» также появятся новые персонажи. Среди них — приехавший из Германии в Россию блогер Рихард, офисный сотрудник Кирилл Антонов, заблудившийся в собственном особняке чиновник и охранник юных блогеров Игорь Саныч.
Помимо Светлакова снимутся Демис Карибидис, Ирина Розанова, Влас Кропалов, Артемий Мильграм, Юля Беляева, Аслан Цаллати, Алиса Тарасенко и Карина Сингх.
Летом прошлого года стало известно, что ТНТ заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Сергеем Светлаковым. После этого шоумен стал наставником проекта «Лига городов» и присоединился к съемочной группе сериала «Казачок».