Пэрис Хилтон и Николь Ричи объединятся для создания нового реалити-шоу

Сегодня в 16:37
Фото: «Простая жизнь»/20th Century Fox Television

Пэрис Хилтон и Николь Ричи поработают над новым реалити-шоу для стриминга Peacock, передает Deadline.

Хилтон впервые сообщила об этом в инстаграме* в совместном посте с Ричи и Peacock. «Новая эра», — написала она. «Те же лучшие подружки. Скоро на Peacock». В видеоролике можно услышать, как актрисы поют под звук статичного телевизора. Подробности шоу пока не раскрываются.

Актрисы вновь объединятся спустя 20 лет с момента премьеры реалити-шоу «Простая жизнь», принесшего популярность обеим.

Сериал рассказывал о жизни богатых светских львиц, которые пытались выполнять низкооплачиваемую работу: заниматься уборкой, работать на ферме, подавать блюда в ресторанах быстрого питания и выступать в роли вожатых в лагерях. Шоу выходило на протяжении пяти сезонов с 2003 по 2007 год.

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