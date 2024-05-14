Пэрис Хилтон и Николь Ричи объединятся для создания нового реалити-шоу

Хилтон впервые сообщила об этом в инстаграме* в совместном посте с Ричи и Peacock. «Новая эра», — написала она. «Те же лучшие подружки. Скоро на Peacock». В видеоролике можно услышать, как актрисы поют под звук статичного телевизора. Подробности шоу пока не раскрываются.