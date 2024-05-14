«Пацанов» продлили на пятый сезон

Сериал «Пацаны» продлили на пятый сезон. Об этом авторы шоу рассказали в своих соцсетях.
Они опубликовали 22-секундный ролик, в котором Кимико ножом вычерчивает сообщение о пятом сезоне.
Станет ли этот сезон последним, точно неизвестно. Ранее создатели заявляли о планах всего на пять сезонов. Шоураннер Эрик Крипке никак это не комментировал.
Анонс пятого сезона состоялся за месяц до релиза четвертого. Осторожно: спойлеры к последней серии третьего сезона «Пацанов».
В конце последней серии третьего сезона на протест против Старлайт и Хоумлендера прилетает сам «супергерой» и показывает своего сына, в которого попадает бутылкой один из протестующих. После этого Хоумлендер испепеляет его взглядом на глазах у толпы.
Ожидается, что в четвертом сезоне Хоумлендер предстанет перед судом за убийство. В это время боссы Vought будут пытаться доказать его невиновность. В начале ноября стало известно, что действие нового сезона будет разворачиваться спустя месяц после событий финального эпизода шоу «Поколение „Ви“».
Вот что говорится в синопсисе продолжения проекта: «Мир стоит на краю пропасти. Виктория Нойман как никогда близка к Овальному кабинету и находится под колпаком у Хоумлендера, который укрепляет свою власть.
Бутчер, которому осталось жить всего несколько месяцев, потерял сына Бекки, а также работу в качестве лидера „Пацанов“. Остальным членам команды надоела его ложь. В условиях, когда ставки высоки как никогда, они должны найти способ работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно».