Боно из U2 заявил, что не считает Coldplay рок-группой. В беседе с автором сериала Би-би-си «Music Uncovered: The Genius of Coldplay» лидер легендарного коллектива попросил не сравнивать коллег с другими артистами на сцене. Его слова приводит NME.
Документальный проект посвящен Coldplay, их взлету от локальной известности к мировой популярности, а также включает себя комментарии фанатов, музыкантов и ключевых фигур, связанных с коллективом.
Вместе с создателем сериала Боно обсудил песню «Clocks» с альбома «A Rush of Blood to the Head» и заметил, что она «не отпускает и держит до последней секунды».
Услышав трек в первый раз, фронтмен U2 был в полном восторге и понял, что он «просто лучше, чем любая другая песня на данный момент».
«Я должен сказать, что Coldplay не рок-группа. Надеюсь, это всем очевидно. В них есть нечто гораздо более интересное, как у The Isley Brothers или что‑то в этом роде», — сказал Боно.
«Их нельзя судить по правилам рока… Музыка большинства коллективов опирается на ярость. А у музыки Coldplay другой источник, и я думаю, что это лучше всего отражает „Clocks“».
Солист Coldplay Крис Мартин ранее заявил, что коллектив прекратит выпускать музыку после 2025 года, к этому моменту он планирует релиз последнего полноценного альбома.
«Я знаю, что могу сказать: наша последняя полноценная пластинка выйдет в 2025 году, и после этого, я думаю, мы будем только гастролировать. Возможно, мы будем делать какие‑то совместные вещи, но каталог Coldplay на этом закончится», — говорил Мартин в интервью.