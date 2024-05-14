«Я знаю, что могу сказать: наша последняя полноценная пластинка выйдет в 2025 году, и после этого, я думаю, мы будем только гастролировать. Возможно, мы будем делать какие‑то совместные вещи, но каталог Coldplay на этом закончится», — говорил Мартин в интервью.