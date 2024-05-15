МТС выпустили свою цифровую вселенную в бета-тест

МТС объявили о запуске бета-теста своей цифровой вселенной «МТС Verse». Интерактивное 3D-пространство должно открыть новый формат взаимодействия пользователей с продуктами цифровой экосистемы компании.
«МТС Verse» будет доступна через браузер как с десктопа, так и со смартфонов абонентам любых операторов, ее пользователи смогут исследовать диджитал-вселенную и погрузиться в цифровую реальность. Игрокам дадут возможность полноценно воспользоваться сервисами МТС: с помощью аватаров можно будет зарабатывать игровую валюту (коины) и обменивать ее на реальные товары и услуги бренда, исследовать интерактивные локации и взаимодействовать с продуктами МТС в едином пространстве, а также получить техническую видеоподдержку в Verse.
В данный момент в МТС Verse доступны шесть локаций.
Лобби — стартовая локация, откуда можно перемещаться по диджитал-вселенной. Там же находится майнинг-терминал, позволяющий пользователю генерировать коины.
Кинотеатр, в котором можно посмотреть фильмы и сериалы Kion Originals и оформить подписку на сервис.
Библиотека, где пользователь может познакомиться с каталогом сервиса «Строки», оформить подписку и пройти особое испытание, чтобы проверить свои знания и получить один из внутриигровых бонусов в буст-терминале.
Сцена, где можно увидеть выступления артистов «МТС Лейбл», а в дальнейшем будут проходить виртуальные концерты, диджей-сеты, музыкальные фестивали и другие мероприятия. Здесь же можно посмотреть афишу МТС Live и купить билет на реальный концерт.
Марафон — игровая локация с полосой препятствий, за прохождение которой пользователь получает игровую валюту или буст в терминале.
Хранилище — банк будущего без отделений, где можно познакомиться с финансовыми сервисами МТС, управлять балансом своего цифрового кошелька и выводить заработанные коины на вклад под 30% годовых.
Сейчас цифровая вселенная работает в режиме открытого бета-тестирования. Разработчики протестируют новый формат и оценят интерес к локациям, механикам и самому пространству.
«Мы рады представить экосистему на территории метавселенных. Кому‑то кажется, что хайп прошел, однако мы считаем, что их будущее еще впереди», — говорит руководитель молодежного направления департамента маркетинговых коммуникаций МТС Валерий Копытин.
Он отметил, что команда совместила в проекте геймификацию, новый опыт взаимодействия пользователя с брендом и его продуктами, а также добавила в Verse фильмы, книги и другой контент от МТС.