МТС выпустили свою цифровую вселенную в бета-тест

«МТС Verse» будет доступна через браузер как с десктопа, так и со смартфонов абонентам любых операторов, ее пользователи смогут исследовать диджитал-вселенную и погрузиться в цифровую реальность. Игрокам дадут возможность полноценно воспользоваться сервисами МТС: с помощью аватаров можно будет зарабатывать игровую валюту (коины) и обменивать ее на реальные товары и услуги бренда, исследовать интерактивные локации и взаимодействовать с продуктами МТС в едином пространстве, а также получить техническую видеоподдержку в Verse.