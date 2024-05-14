МТС выделили 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok

«Многие бывшие звезды TikTok, такие как Даня Милохин, находятся не в России, поэтому не смогут зарабатывать в Nuum. Но, если условный иноагент захочет прийти на платформу, мы не будем его ограничивать в случае, если он ничего не нарушает, но и зарабатывать он не сможет», — сказала Братчикова.