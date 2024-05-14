МТС выделили 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok

МТС выделили 6 млрд рублей на развитие собственной видеоплатформы Nuum — аналога YouTube и TikTok. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководительницу проекта Наталью Братчикову.
В приложении можно просматривать длинные и короткие видео, стримы и вертикальные ролики. Тестирование Nuum началось еще в декабре 2023-го, а в марте компания запустила партнерскую программу для блогеров.
По словам Братчиковой, по итогам апреля ежемесячная аудитория Nuum составила более 5,2 млн уникальных пользователей. Руководительница проекта подчеркнула, что сейчас на платформе 40 тыс. авторов, из которых 33–35 тыс. — это непрофессиональные блогеры.
«Многие бывшие звезды TikTok, такие как Даня Милохин, находятся не в России, поэтому не смогут зарабатывать в Nuum. Но, если условный иноагент захочет прийти на платформу, мы не будем его ограничивать в случае, если он ничего не нарушает, но и зарабатывать он не сможет», — сказала Братчикова.