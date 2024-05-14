Серж Танкян рассказал, что в 2018 году System of a Down искали ему замену

Вокалист и сооснователь ню-метал-группы System of a Down Серж Танкян признался, что в 2018 году коллектив начал искать нового вокалиста, после того как певец выразил желание покинуть проект.
В отрывке из своих мемуаров «Down with the System: A Memoir (of Sorts)», которыми Танкян поделился с Rolling Stone, артист рассказал, как предложил коллегам найти ему замену. Тогда он ясно дал понять, что больше не заинтересован в турах из‑за проблем со спиной и личных предпочтений.
«„Я не хочу вас сдерживать. Это ваша мечта. Это то, ради чего вы работали всю свою жизнь. Вы заслужили это“, — сказал я Дэрону, Шаво и Джону. Я посмотрел на них, зная, что моя следующая фраза сильно заденет их. „Я думаю, вам, ребята, стоит найти нового вокалиста“», — поделился Танкян.
По его словам, тогда тема быстро сошла на нет, однако спустя некоторое время музыканты встретились на благотворительном вечере, где Танкян узнал, что группа начала искать нового фронтмена.
«Один знакомый певец вышел и спел прекрасную армянскую песню. Шаво сидел рядом со мной за столом. Он наклонился и потрепал меня по плечу. „Кстати, мы пробовали этого парня в качестве вокалиста, — сказал он мне, кивнув в сторону певца. — Единственная проблема в том, что он не умеет гроулить“. Я был потрясен. Даже не тем, что они пробуют кого‑то на мое место, а тем, что они держали это в секрете», — написал музыкант.
«„Почему вы никогда не говорили мне?“ — прошептал я. Шаво пожал плечами: „Не знаю“. Я повернулся к Шаво, теперь уже глядя прямо на него. „Слушай, он хороший певец. Я могу буквально сейчас пойти с ним на парковку и научить его гроулить. Вам стоит серьезно рассмотреть его кандидатуру“», — продолжил Танкян.
Вокалист рассказал, что спустя годы предлагал в качестве потенциальной замены своего близкого друга, но группа отказалась серьезно рассматривать предложение.
С того момента System of a Down остались в оригинальном составе, однако существенно сократили количество концертов. За весь 2023 год и половину 2024-го коллектив выступил всего два раза.