Серж Танкян рассказал, что в 2018 году System of a Down искали ему замену

В отрывке из своих мемуаров «Down with the System: A Memoir (of Sorts)», которыми Танкян поделился с Rolling Stone, артист рассказал, как предложил коллегам найти ему замену. Тогда он ясно дал понять, что больше не заинтересован в турах из‑за проблем со спиной и личных предпочтений.