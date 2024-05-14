Серж Танкян рассказал, что в 2018 году System of a Down искали ему замену

«Один знакомый певец вышел и спел прекрасную армянскую песню. Шаво сидел рядом со мной за столом. Он наклонился и потрепал меня по плечу. „Кстати, мы пробовали этого парня в качестве вокалиста, — сказал он мне, кивнув в сторону певца. — Единственная проблема в том, что он не умеет гроулить“. Я был потрясен. Даже не тем, что они пробуют кого‑то на мое место, а тем, что они держали это в секрете», — написал музыкант.