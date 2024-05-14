В Люберцах повторили мем с качелями и горящим домом

В Люберцах во время пожара в ЖК «Люберецкий» ребенок невозмутимо сел на качели и начал качаться на фоне огня. Видео, снятое очевидцами, разлетелось по телеграм-каналам.
Подписчики телеграм-канала «Москва 24» сообщили, что пожар в квартире на первом этаже устроила девушка, которая таким образом хотела изгнать демонов, а затем уселась на скамейку и принялась читать.
Подобную версию приводит и Shot, ссылаясь на местную жительницу. «В окне показалась девушка, которая начала выбрасывать свои вещи из окна первого этажа полыхающего помещения. Предполагаемая пироманка вылезла и рассказала соседям, что дом неправильно построен и „в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ“. Также несколько раз проговорила о демонах в помещении», — заявляет телеграм-канал.
Другая местная жительница рассказала изданию 360.ru, как стала свидетельницей случившегося: «Мы гуляли с подругой, она повела меня через этот дом. Когда мы проходили мимо, я увидела огонь. Огонь был небольшим, но уже не предвещал ничего хорошего. Я вызвала пожарных. Внутри была девушка, и она подкидывала вещи в огонь. Потом, когда огонь стал достаточно сильным, она выпрыгнула из окна. И стала закидывать вещи обратно в окно: баллончик лака и что‑то типа косметички».
По словам очевидицы, огонь распространился за 11 минут до второго этажа. В пожаре пострадал кот, который надышался дымом, его откачивали. Остался ли он жив, нет информации.
На место были вызваны сотрудники оперативных служб. Квартиру оперативно потушили, а девушку, устроившую пожар, забрали медики.