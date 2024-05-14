В Люберцах повторили мем с качелями и горящим домом

Другая местная жительница рассказала изданию 360.ru, как стала свидетельницей случившегося: «Мы гуляли с подругой, она повела меня через этот дом. Когда мы проходили мимо, я увидела огонь. Огонь был небольшим, но уже не предвещал ничего хорошего. Я вызвала пожарных. Внутри была девушка, и она подкидывала вещи в огонь. Потом, когда огонь стал достаточно сильным, она выпрыгнула из окна. И стала закидывать вещи обратно в окно: баллончик лака и что‑то типа косметички».