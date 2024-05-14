Кинопрокат в майские праздники упал по сравнению с прошлым годом

Сегодня в 10:10
Фото: Felix Mooneeram/Unsplash

На майских праздниках посещаемость российских кинотеатров, решивших отказаться на время длинных выходных от «параллельного импорта», снизилась по сравнению с прошлым годом более чем на треть. Об этом сообщает «Коммерсант», изучивший данные ЕАИС.

С 2 по 5 мая в кинотеатры пришли 0,9 млн человек, а в пиковый период с 9 по 12 мая — 1,4 млн человек. В прошлом же году посещаемость за период с 1 по 7 мая была на уровне 2 млн человек, а в период с 4 по 9 мая составила 1,9 млн человек.

Участники рынка связывают падение посещаемости в первую очередь с отсутствием популярного контента, а также с недостаточным продвижением российских релизов.

Большую часть репертуара на нынешних майских праздниках составляли российские фильмы, включая «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль», «Блиндаж», «Неприличные гости». Из зарубежных релизов показывали «Приключения панды» и «Падение империи».

На ситуацию повлияла борьба против пиратского контента, которую ведут Ассоциация владельцев кинотеатров и официальные дистрибьюторы фильмов, говорят источники «Коммерсанта». АВК призывала кинотеатры с 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от контента, не имеющего официального правообладателя в России.

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