Кинопрокат в майские праздники упал по сравнению с прошлым годом

С 2 по 5 мая в кинотеатры пришли 0,9 млн человек, а в пиковый период с 9 по 12 мая — 1,4 млн человек. В прошлом же году посещаемость за период с 1 по 7 мая была на уровне 2 млн человек, а в период с 4 по 9 мая составила 1,9 млн человек.