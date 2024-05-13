В России начнут лишать прав на срок от года до полутора лет за скрытие номеров на автомобилях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу МВД РФ об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Нарушителей предлагается лишать прав на срок от года до полутора лет, передает ТАСС данные Ассоциации юристов РФ.
Законопроект уже согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минэкономразвития и Минфином РФ. По данным МВД, число таких правонарушений остается стабильно высоким и продолжает уверенный рост: в 2018 году зафиксировано более 70 567 случаев, а уже в 2023-м — 111 261 случай.
На сегодняшний день за использование автомобилистом устройств, препятствующих идeнтификации знаков штраф до 5 тыс. рублей либо лишениe прав на срок от одного до трех месяцев.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что проблема со скрытием автономеров действительно очень серьезная, поскольку этим могут заниматься не только желающие уйти от штрафов за нарушения ПДД, но и террористы.