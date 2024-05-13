Эдгар Райт и Сидни Суини могут вместе поработать над «Барбареллой»

Эдгар Райт («Прошлой ночью в Сохо») ведет переговоры о постановке фильма «Барбарелла» с Сидни Суини в главной роли, передает Variety. В оригинале 1968 года эта роль досталась Джейн Фонде.
Суини впервые подтвердила свое участие в «Барбарелле» в октябре 2022 года, поделившись фотографией героини с подписью «Время спасать вселенную». Тем временем Джейн Голдман и Хани Росс ведут переговоры о написании сценария.
«Барбарелла» знаменует собой еще один шаг в продолжающихся отношениях Суини с Sony Pictures — совсем недавно она снялась для студии в фильмах «Кто угодно, но не ты» и «Мадам Паутина». подверглась резкой критике со стороны критиков, Суини говорит, что ее участие в фильме было «стратегическим бизнес-решением», которое с тех пор окупилось.
«Для меня этот фильм стал строительным блоком, он позволил мне построить отношения с Sony. Без „Мадам Паутины“ у меня не было бы отношений с теми, кто принимает там решения. Все в своей карьере я делаю не просто ради историй, а ради стратегических бизнес-решений. Благодаря этому я смогла продать „Кто угодно, но не ты“, мне удалось получить „Барбареллу“», — говорила актриса.
«Барбарелла» 1968 года — это адаптированный по комиксам французского писателя и иллюстратора Жан-Клода Фореста научно-фантастический фильм о космонавтке Барбарелле. Хотя в то время фильм не имел высоких кассовых сборов, за прошедшие десятилетия он приобрел статус культового.