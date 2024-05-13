Эдгар Райт и Сидни Суини могут вместе поработать над «Барбареллой»

«Для меня этот фильм стал строительным блоком, он позволил мне построить отношения с Sony. Без „Мадам Паутины“ у меня не было бы отношений с теми, кто принимает там решения. Все в своей карьере я делаю не просто ради историй, а ради стратегических бизнес-решений. Благодаря этому я смогла продать „Кто угодно, но не ты“, мне удалось получить „Барбареллу“», — говорила актриса.